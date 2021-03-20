Количество привитых от COVID-19 украинцев превысило 100 тысяч

За сутки 19 марта вакцину против коронавирусной болезни в Украине получили 11 628 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что с начала кампании вакцинации прививку сделали 104 342 человека. При этом один из них уже получил две дозы вакцины.

Вакцинацию проводят 210 мобильных бригад по иммунизации.

Также в Минздраве сообщили, что в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 297 742 человека.

Напомним, в Украине проводится вакцинация от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Вакцина поставляется в Украину в 10-дозных флаконах, Украина пока что получила только одну партию вакцины, которой достаточно для вакцинации двумя дозами 250 тыс. человек.