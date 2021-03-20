Одесская область попала в "красную" карантинную зону

Одесская область попала в список регионов "красной" зоны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения от 20 марта.

В последний раз Минздрав обновлял данные днем ранее, 19 марта, и Одесская область находилась в списке "оранжевых" регионов.

Теперь в "красной" карантинной зоне находятся Одесская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и Киев.

В "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская. Все остальные – в "желтой" зоне.