Одесская область попала в "красную" карантинную зону
3 9100
Одесская область попала в список регионов "красной" зоны.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения от 20 марта.
В последний раз Минздрав обновлял данные днем ранее, 19 марта, и Одесская область находилась в списке "оранжевых" регионов.
Теперь в "красной" карантинной зоне находятся Одесская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и Киев.
В "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская. Все остальные – в "желтой" зоне.
Джерело: Минздрав