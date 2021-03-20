Новый украинский лоукост Bees Airline планирует полеты в Грузию

Новый украинский лоукост Bees Airline намерен запустить первые регулярные рейсы ближе к майским праздникам и подал заявки на получение маршрутов в Госавиаслужбу.

Об этом на пресс-конференции сообщаил и.о. гендиректора авиакомпании Евгений Хайнацкий, передает avianews.com.

"Смотрим на направления Кавказа, те страны, которые принимают граждан Украины", – сказал он.

Речь идет о полетах в Грузию и Армению. По словам коммерческого директора авиакомпании Александра Джиджоры, в зависимости от направления билет будет стоить от 1000-1500 грн.

"Не стоит ожидать билетов за $2 или 100 грн. Это маркетинг. У каждого рейса есть экономика. Мы будем стараться продавать как больше мест по доступным тарифам", – сказал он.

В первые недели Bees Airline будет совершать только чартерные рейсы из Киева и Львова. Дальше маршрутная сеть расширится за счет Одессы и Харькова.

Сообщаетсz, что Bees Airline уже ввезла в Украину два самолета Boeing 737-800. Это авиалайнеры на 189 мест, которые выпущены в 2010 году и ранее летали в МАУ.