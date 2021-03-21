Регионы получат 500 миллионов на развитие спортивной инфраструктуры, – Шмыгаль

Кабинет министров Украины принял решение о выделении местным бюджетам субвенции в размере 500 млн грн, предназначенных для развития спортивной инфраструктуры в регионах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В своем сообщении, обнародованном в Facebook, он отчитался о работе Кабмина за прошедшую неделю и заявил, что правительство "приняло ряд решений, способствующих развитию регионов", в частности, выделило средства для реализации проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Выделенные средства прежде всего должны быть направлены на улучшение социальной инфраструктуры и на удовлетворение потребностей внутренне перемещенных лиц", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Кабмин также утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного или ввезенного на территорию Украины.

"Речь идет о 13,44% акциза. Это дополнительные 1,2 млрд грн только за первые 2,5 месяца года", - уточнил глава правительства.

Он также заявил, что отдельно было принято решение о выделении местным бюджетам субвенции на развитие спортивной инфраструктуры.

"Прежде всего, это касается объектов, предназначенных для проведения всеукраинских и международных соревнований, а также учебно-тренировочных сборов для национальных сборных. На программу предусмотрено 500 млн грн", - резюмировал премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 25 ноября 2015 №1068", которым распределил субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины в 2021 году.

В Министерстве развития громад и территорий уточнили, что общая сумма распределенной субвенции составляет более 1,34 млрд грн, из которых 1,2 млрд грн - спецфонд и 147,1 млн - общий фонд.

"Распределение средств позволит реализовать 233 проекта, направленных на решение потребностей внутренне перемещенных лиц и предусматривающих восстановление объектов медицинской, образовательной, культурной и спортивной инфраструктуры регионов, которые прямо или косвенно пострадали от конфликта на востоке Украины", - подчеркнули в ведомстве.