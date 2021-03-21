Apple удалит приложения, которые собирают личные данные без спроса
"Условия App Store одинаково касаются всех разработчиков во всем мире, в том числе Apple", - говорится в заявлении американской корпорации, передает LIGA.net.
"Мы убеждены, что перед тем, как отслеживать пользователей, следует спросить их разрешения. Программы, которые будут пренебрегать выбором пользователя, будут удалены", - также сказано в сообщении.
Судя по всему, Apple имеет в виду ряд китайских компаний, в частности Baidu Inc., ByteDance Ltd. и Tencent Holdings Ltd., которые уже готовятся обходить новые условия "яблочной" компании. По данным Financial Times, компании используют систему CAID, разработанную Китайской ассоциацией рекламы и правительственным аналитическим центром.
Также компании могут использовать технологию "цифрового отпечатка", которая учитывает номер IMEI и местоположение, для создания уникального идентификатора. В Apple заявили, что такие подходы также нарушают ее правила и будут пресекаться.