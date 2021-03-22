Telegram добавил возможность создания голосовых чатов
Об этом говорится в сообщении Telegram.
Голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. Теперь такая функция доступна в каналах. При этом чаты не имеют ограничений по количеству участников. С обновлением администраторы могут сохранить запись эфира. По завершению аудиофайл появится в чате с сохраненными сообщениями, передает AIN.
Чтобы создать голосовой чат, необходимо перейти в профиль любого администрируемого канала или группы, нажать на (⋮) или (⋯) и выбрать "Начать голосовой чат".
Аналогично голосовым чатам Clubhouse в списке участников беседы появились их биографии, а слушатели могут поднимать руку для участия в обсуждении. Спикеры могут подключаться к голосовой беседе от имени своих каналов, а также создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают чат. Для спикеров и слушателей можно создать отдельные ссылки.
Среди других нововведений: возможность быстро отменить ошибочную пересылку сообщений, а длинные голосовые сообщения теперь можно перезапустить с того места, где пользователь остановился.