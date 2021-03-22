Turkish Airlines вернула горячее питание в эконом-классе на рейсах от двух часов

Turkish Airlines с 19 марта вернула горячее питание в эконом-классе на рейсах длительностью от 2 часов.

Об этом сообщили avianews.com в украинском представительстве авиакомпании.

Данная концепция теперь применяется на рейсах Харьков-Стамбул. Помимо комплексного обеда пассажиры в эконом-классе теперь снова могут заказать горячие напитки.

До этого дня Turkish Airlines кормила горячим на рейсах от 2 часов только клиентов бизнес-класса. В эконом-классе такое питание предоставляли только на маршрутах длительностью свыше 8 часов.

Турецкая авиакомпания значительно сократила бортовое меню в 2020 году в рамках карантинных мер. С того момента вместо стандартного питания пассажирам начали предоставлять ограниченные холодные пайки с урезанным асортиментом напитков.

Сейчас карантинное меню по-прежнему предоставляется на большинстве украинских маршрутов - из Киева, Львова, Одессы, Херсона и Запорожья в Стамбул.