В Украине за сутки зафиксировали 7 893 новых случая COVID-19

По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировали 7 893 новых случая коронавирусной болезни.

В частности заболели 413 детей и 161 медработник, сообщает министр Здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 3 026 человек, умерло 157 пациентов, выздоровело – 2 993. При этом совершили 34 129 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

За весь период пандемии в Украине заболело 1 554 256 человек, выздоровело – 1 260 842, летальных случаев зафиксировали 30 098, также проведено 7 681 388 тестов.