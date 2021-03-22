Зеленский ввел в действие решение СНБО о химической безопасности

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по повышению уровня химической безопасности в стране.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в документе, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

Так, павительство в течение двух месяцев должно проработать вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращению с химическими веществами.

Кабмину также должен сформировать перечень имеющихся аккредитованных химических лабораторий, и решить вопрос создания на их базе в соответствии с профилем деятельности центров для выявления опасных химических веществ.

При этом правительтво должно решить вопрос о создании клинического токсикологического центра.

Кроме того, правительство должно сформировать и утвердить перечень опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий, и порядок обращения с ними в Украине.

Также Кабинет министров должен за три месяца подготовить предложения по ратификации конвенции Международной организации труда № 170 о безопасности при использовании химвеществ на производстве и по присоединению Украины к Минаматской конвенции о ртути.

До конца в 2021 году также должен быть утвержден план мероприятий на 2022-2030 годы по обеспечению выполнения Украиной международных обязательств по запрещению разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожению.