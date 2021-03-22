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Фонд гарантирования выставит на аукцион активы банка "Финансовая инициатива" за 740 миллионов

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Фонд гарантирования выставит на аукцион активы банка "Финансовая инициатива" за 740 миллионов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе 6 апреля пул активов ОАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги пройдут на площадке EP Liquid.

"Пул активов состоит из 42 прав требования по кредитным договорам, заключеным с юридическими лицами. Часть кредитов находится в залоге Национального банка Украины. Ранее все эти активы уже выставлялись на продажу – индивидуально и в составе пула, однако пока не были выкуплены", – говорится в сообщении.

По состоянию на 16 марта 2021 все заемщики – действующие предприятия, кроме одного – банкрота. Общая сумма задолженности по кредитам в составе пула – 19,5 млрд грн.

В обеспечении по кредитам - нежилая и коммерческая недвижимость общей площадью около 77 тыс. кв. м, сельскохозяйственные товары и оборудование. Объекты недвижимости расположены преимущественно в Ивано-Франковске, Львовской, Сумской, Черниговской и Луганской областях. Балансовая стоимость всего обеспечения – 91,3 млн грн.

Начальная цена лота – 740 млн грн. Все средства, полученные от продажи активов неплатежеспособных банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

Напомним, 22 мая 2019 года Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" сроком на два года. Постановление НБУ об отнесении ПАО "КБ "Финансовая инициатива" к категории неплатежеспособных" было принято еще 23 июня 2015 года. Однако ликвидация банка не могла начаться из-за решений судов.

ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" основан в 2005 году. 

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Фонд гарантирования вкладов физических лиц
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