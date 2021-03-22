Сумская область попала в "красную" карантинную зону

Сумская область пополнила "красную" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В течение трех последних дней на Сумщине превышены два показателя по коронавирусу – количество новых случаев заболевания и уровень госпитализаций.

Теперь в "красную" карантинную зону входят восемь регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

При этом в "оранжевой" зоне остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Все остальные регионы отностся к "желтой" зоне.