Шмыгаль поручил разработать механизм выплат карантинных компенсаций предпринимателям

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам разработать алгоритм выплат предпринимателям, пострадавшим от введения жестких карантинных мер в их регионах.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале.

"Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсаций предпринимателям", – написал он.

По словам Шмыгаля, он поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

Как сообщалось, 7 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19. В частности, закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий" №1071-IX; "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий" №1072-IX; "О внесении изменений в статью 28 закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №1073-IX.

Напомним, на 22 марта в "красную" карантинную зону уже входят восемь регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.