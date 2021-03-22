Мошенники построили финансовую пирамиду и украли 150 миллионов, – МВД

Вкладчикам предлагали пассивный доход от инвестиций во внутренний валюте проекта, однако обналичивать такую валюту было невозможно. За совершенное организаторам может угрожать до восьми лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Схему организовали четверо мужчин. Фигуранты создали собственный сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тыс. грн. Организаторы обещали каждодневный доход (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических особенностей сайта вывести доход было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую заявляли организаторы.

В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тыс. граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен.

Работники полиции провели одиннадцать обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов. Обыски одновременно проходили на Киевской, Черкасской областях и в столице.

В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.