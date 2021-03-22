"Райффайзен банк Аваль" выплатит дивиденды на 2 миллиарда

АО "Райффайзен Банк Аваль" планирует выплатить 2,04 млрд грн дивидендов за счет прибыли за 2020 год.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение о выплате дивидендов планируется утвердить на собрании акционеров 23 апреля, передает FinClub.

В частности, из чистой прибыли в 4,07 млрд грн, полученной банком в прошлом году, 2,04 млрд грн планируют направить на выплату дивидендов собственникам простых акций банка, что в расчете дохода на номинальную стоимость одной простой акции составляет 33,12%.

Также 700 тыс. грн направят на выплату дивидендов собственникам привилегированных акций банка. Остальные 2,04 млрд грн направят в резервный фонд банка.

Как сообщалось, по итогам работы в 2019 году акционеры "Райффайзен банка Аваль" направили на выплату дивидендов 4,27 млрд грн (90% прибыли), тогда как за 2018 год банк начислил 3,56 млрд грн, а годом ранее – 4,24 млрд грн дивидендов.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.