Поставки китайской вакцины через посредника отложены до конца марта, – Степанов

Первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac (Китай), закупленная за средства госбюджета у украинской компании-посредника "Лекхим", поступит в Украину до конца марта.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Согласно сообщению поставщика, я имел разговор, в том числе, с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине. Мы должны получить вакцину, первые дозы, до конца марта. По контакту это 700 тыс. доз", – сказал министр.

Степанов отметил, что сразу после поставки первой партии вакцины CoronaVac начнется вакцинация этой вакциной.

"Это вопрос, которые касается поставки всех без исключения вакцин. Вы видите, что все время откладываются сроки поставки абсолютно всех вакцин всех производителей", – добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения планирует оштрафовать компанию-посредника АО "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцин против COVID-19 Sinovac.

По информации госпредприятия "Медицинские закупки Украины", первые 700 тыс. доз вакцины CoronaVac должны быть поставлены в Украину не позднее 30 дней после ее регистрации в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае, поэтому первая партия должна была быть передана и принята ГП "МЗУ" не позднее 7 марта 2021 года. Но поставщик сначала заявлял о сроке 15 марта, но и до этой даты вакцина поставлена не была.

Читайте также: Китайская Sinovac подала заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 в Украине

Напомним, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просит изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.



Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн дох вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.м=