Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС за выходные 19-22 марта повысили цены на автогаз еще на 10-40 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в консолидированной розничной сети "Привата" в среднем цены повысились на 17 копеек – до 15,15-15,18 грн за литр. В ряде областей, например в Волынской и Харьковской, газ подорожал на 40-70 копеек, в некоторых других регионах – на 10-35 коп./л.

Кроме того, на 10 копеек – до 16,49 грн/л выросла цена сжиженного газа и в сети ОККО.

На АЗС SOCAR цены на газ повысились на 20 коп. – до 16,48 грн/л. В сети KLO цена выросла с 16,17 до 16,37 грн/л.

Сети как "Автотранс", "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", "Параллель", Marshal, "Укргаздобыча", Motto и Prime подняли цены на 10-40 копеек за литр.

В итоге средняя стоимость автогаза по Украине 22 марта выросла на 11 копеек и составила 15,79 грн/л.