Львов продлил жесткий карантин еще на неделю

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина в городе до 4 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

Также он добавил, что принято решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые арендуют в Больнице скорой помощи.

При этом во Львове планируют дополнительно выделить несколько больниц для размещения в них пациентов с коронавирусом.

"Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на улице Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, а город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов", - добавил Садовой.

В то же время, по его словам, кроме дополнительных коек, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках.

Также глава Львова подчеркнул, что будет разработана отдельная программа для поддержки бизнеса.

Напомним, решение о введении усиленного карантинного режима во Львове было принято 19 марта. Локдаун дожен был продлится до 28 марта.