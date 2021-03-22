Турецкая лира рухнула на 16% после увольнения Эрдоганом главы центробанка Турции

Турецкая лира упала на 16% после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно уволил главу центрального банка страны.

В начале торгов 22 марта в Азии турецкая валюта торговалась на близком к рекордному минимуме в 8,36 доллара за лиру по сравнению с 7,21 в конце прошлой недели, передает Радио Свобода.

Как пишут турецкие СМИ, такое падение грозит масштабным валютным кризисом, некоторые местные банки уже приостановили обмен валюты и операции с золотом.

Президент Турции уволил главу центробанка Наджи Агбала вечером 19 марта, назначив вместо него бывшего министра финансов, бывшего депутата от правящей партии Шахапа Кавджиоглу. Это вызвало обеспокоенность инвесторов относительно политического вмешательства в денежно-кредитную политику центробанка Турции.

Что стало причиной такого кадрового решения неизвестно, но оно было принято на следующий день после того, как центральный банк резко поднял основную процентную ставку – с 17% до 19%, в третий раз за пять месяцев.

На повышение процентных ставок положительно отреагировали финансовые рынки, но это противоречит мнению Эрдогана, что более высокие процентные ставки вызывают инфляцию.

Наджи Агбал был назначен главой центробанка Турции только в ноябре 2020 года. В последнее время Агбал несколько раз резко поднимал базовую процентную ставку, объясняя это борьбой с инфляцией.