Кабмин передал ответственность за приостановку работы транспорта местным властям (обновлено)

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 22 марта, принял решение передать полномочия по введению карантинных ограничений на транспорте Региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ранее такие ограничения вводились автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Тelegram-канале.

"Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области будут самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях на автотранспорт и дороги в регионах "красной" зоны", – написал он.

По решениям региональных комиссий будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляют:

транзитные перевозки;

перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещена посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзхализныци", таким образом движение поездов в регионах "красной" зоны эпидемической опасности пока что остается без изменений.

"Следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта. В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем "Укрзализныця" сообщит дополнительно", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что решение о введении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в той или иной области должны принимать местные власти.

В свою очередь президент Владимир Зеленский предложил местным властям выделить средства на компенсации пострадавшим от локдауна предпринимателям и работникам за счет месных же бюджетов, пообещав выделить такую же сумму из госбюджета.

Напомним, в феврале Кабинет министровпродлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений. В частности, на территории Украины становлен адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". При этом "оранжевый" уровень не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, по сравнению с "желтым".

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова было увеличено разрешенное количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа заведений общепита до 24:00.