Австрийская авиакомпания возобновила рейсы из Вены во Львов

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines 22 марта возобновила регулярные рейсы из Вены во Львов.

Первое время авиакомпания будет выполнять полеты три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам, передает avianews.com.

Вылеты из Вены запланированы на 13:10 с прилетом во Львов в 15:25. Обратные рейсы будут отправляться из Львова в 16:05 и прибывать в Вену в 16:30.

С мая авиакомпания увеличит частоту полетов во Львов до пяти в неделю.

В Вене пассажиры могут пересеcть на другие рейсы Austrian Airlines. Перед покупкой авиабилетов путешественникам следует проверить, разрешен ли им въезд в страну назначения и транзит через Вену, если Австрия не является конечной точкой маршрута.

Ранее Lufthansa Group, в которую входит Austrian Airlines, анонсировала планы по утроению числа рейсов в Украину в летнюю навигацию 2021 года.

Маршрутная сеть группы будет представлена семью маршрутами в украинские города: Киев-Франкфурт, Киев- Мюнхен, Киев-Цюрих, Киев-Вена, Одесса-Вена, Львов-Вена, Львов-Франкфурт.