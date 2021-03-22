Евросоюз впервые за 30 лет ввел санкции против Китая (обновлено)

Евросоюз ввел санкции в отношении Китая за систематические нарушения прав человека.

Как отмечают информагентства Reuters и dpa, речь идет о первом санкционном пакете за более чем 30 лет, передает Deutsche Welle.

До этого эмбарго ЕС на поставки оружия в КНР вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель связывает решение с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Кроме того, этим же решением санкции ЕС введены против двух российских чиновников, ответственных за преследование меньшинств в Чечне. Это уже второй пакет санкций ЕС за нарушения прав человека. Первый ввели в начале марта против четырех российских высокопоставленных силовиков, ответственных, по убеждению ЕС, к аресту, преследованию и осуждению оппозиционера Алексея Навального.

В свою очередь Китай ввел ответные санкции в оношении ЕС, передает Интерфакс.

Согласно заявлению китайского МИДа, под ответные санкции Пекина попали пять членов Европарламента, по представителю парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы, двое ученых, а также Комитет по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитет по правам человека Европарламента, Институт китаеведения имени Герхарда Меркатора (ФРГ) и фонда "Альянс демократий".

Этим лицам и членам их семей запрещен въезд в КНР, включая Гонконг и Макао, а организациям отныне нельзя вести дела в Китае.