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Кабмин создаст фонд компенсаций за последствия после вакцинации против COVID-19

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Кабмин создаст фонд компенсаций за последствия после вакцинации против COVID-19
Президент Владимир Зеленский намерен подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщили во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни, передает пресс-служба Офиса главы государства.

Отмепчается, что после этого постановлением Кабинета министров будет создан специальный компенсационный фонд.

Также в сообщении подчеркнули, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее прививать граждан, записавшихся на вакцину через портал "Дія".

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Офис президента
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