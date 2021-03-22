Медучреждения и госструктуры провели за год коронавирусных закупок на 31 миллиард

Медучреждения и госструктуры за год в Украине осуществили 148,5 тыс. закупок по специально установленной для нужд борьбы с пандемией процедуре на сумму 30,9 млрд грн.

Об этом сообщаетс пресс-служба системы ProZorro.

Согласно данным Transparency International Ukraine (проект Dozorro), больше всего средств было потрачено на закупки медоборудования (аппараты ИВЛ, ультразвуковой диагностики, рентгеновского оборудования, томографы и кислородных концентраторов) – 14,7 млрд грн, лексредств – 7 млрд грн, автомобилей скорой помощи – 2,4 млрд грн, тестов на COVID-19 – 1,4 млрд грн и средств индивидуальной защиты (СИЗ) – 1,3 млрд грн.

Крупнейшими заказчиками по процедуре COVID-19 стали:

ГП "Медицинские закупки Украины" (8 млрд грн). Предприятие проводило централизованные закупки для борьбы с COVID-19 и сэкономило на них более 1 млрд грн из бюджета. Покупали крупные партии компьютерных томографов, тесты на COVID-19, автомобили скорой помощи, СИЗ и так далее;

Киевская горгосадминистрация (1,65 млрд грн). В частности, на медицинское оборудование (ИВЛ, рентгены, УЗИ) ушло более 630 млн грн, а на фармацевтическую продукцию и лекарственные средства – свыше 411 млн грн;

Министерство внутренних дел (1,27 млрд грн) – закупки СИЗ, дезинфекторов, антисептиков и медоборудования.

Эксперты отмечают, что часто в закупках встречались переплаты (некоторые заказчики покупали товары в два-три раза дороже) и закупки под видом борьбы с COVID-19 товаров, которые не относятся к утвержденному Кабмином перечню.