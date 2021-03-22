Власти Черкасской области ужесточили карантин

В Черкасской области с понедельника, 22 марта, вводятся дополнительные карантинные ограничения с целью предотвратить попадание региона в "красную" зону эпидемической опасности.

Об этом глава областной государственной администрации Александр Скичко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Обратился сегодня к главам РГА, ОТГ и руководителям городов: мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область – нам уже придется идти на другие условия", – написал Скичко.

В частности, с 22 марта в Черкасской области в общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты, запрещены массовые развлекательные и другие мероприятия, а рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать до 23:00.

Кроме того, будет расширено количество койко-мест в больницах на территории области и в Черкассах.

"До 25 марта будем следить за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры", – добавил Скичко.

Как сообщалось, по данным Минздрава по состоянию на 22 марта в "красную" карантинную зону входят восемь регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. При этом в "оранжевой" зоне остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.