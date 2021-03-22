Facebook заявил о блокировке 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов

Facebook за в период с октября по декабрь 2020 года заблокировал 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов.

Компания также сообщила, что удалила более 12 миллионов материалов о COVID-19 и вакцинах, которые мировые эксперты в области здравоохранения отметили как дезинформацию, передает Reuters.

В Facebook отметили, что к борьбе с дезинформацией на платформе было привлечено 35 тыс. человек.

Во время пандемии в социальных сетях, включая Facebook и Twitter, распространились ложные заявления и заговоры о вакцинах от коронавируса.

Как отмечает агентство, раскрытие Facebook данных о дезинформации предшествует проверке Комитетом Палаты представителей США по энергетике и торговле того, как технологические платформы, включая Facebook, борются с дезинформацией.