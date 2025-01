Amazon стал крупнейшим продавцом одежды в США на фоне пандемии

Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. в 2020 году стал крупнейшим продавцом обуви и одежды в США.

Согласно данным Wells Fargo, в 2020 году продажи одежды и обуви на Amazon.com, включая продажи независимых продавцов, выросли на 15% – до $41 млрд, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом доля рителейра в продаже одежды и обуви в США составляет 11-12%, в онлайн-продажах в этой категории товаров она достигает 34-35%, отмечает MarketWatch.

На втором месте после Amazon располагается Walmart Inc.

По данным Wells Fargo, лишь шесть других американских компаний в год продают текстильную продукцию на сумму более $10 млрд. Среди них - TJX Cos., Macy's Inc., Target Corp; Kohl's Corp., Gap Inc. и Ross Stores Inc.

Банк прогнозирует, что в 2021 году продажи одежды и обуви на Amazon превысят $45 млрд. Таким образом, рост продаж составит лишь 10%, поскольку покупатели снова начнут ходит в магазины по мере вакцинации от COVID-19.

Well Fargo ожидает, что онлайн продажи одежды и обуви в текущем году останутся на уровне 2020 года, однако превысят доковидные объемы.

Оборот Amazon во всех категориях, за исключением сети супермаркетов Whole Foods Market, в 2020 году составил $290 млрд, что на $9 млрд больше по сравнению с предыдущим годом.

В Wells Fargo отметили, что некоторые бренды, включая Calvin Klein, принадлежащий PVH Corp, и Carter's Inc., сотрудничают с Amazon, чтобы использовать ее охват потребителей.

Согласно Adobe Digital Economy Index, в 2020 году онлайн-торговля в США выросла на $183 млрд благодаря пандемии. Adobe прогнозирует, что в текущем году объем онлайн-торговли в США составит $850-930 млрд, а в 2022 году впервые превысит $1 трлн.