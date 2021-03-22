Банки за неделю выдали льготных кредитов на 1,5 миллиарда

С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 10 942 кредита на общую сумму в 27 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Из них 13,53 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 4,4 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 9,05 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 573 кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 27 банками.