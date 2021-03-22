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Новый украинский лоукост Bees Airline получил права на 29 маршрутов

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Новый украинский лоукост Bees Airline получил права на 29 маршрутов
Госавиаслужба Украины 22 марта разрешила новому украинскому лоукосту Bees Airline начать полеты по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.

Регулярная сеть из Киева будет включать Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тирану, Варну и Ларнаку, передает avianews.com.

Также Bees Airline разрешили запустить регулярные рейсы из Одессы в Тбилиси и Ереван, из Львова в Ереван.

Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасу, Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

Также Госавиаслужба разрешила Bees Airline выполнять чартеры из региональных аэропортов Украины: из Львова в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват, из Одессы в Анталию, из Харькова в Анталию и Тиват, из Кривого Рога в Тиват.

На данный момент авиакомпания уже начала чартерные рейсы из Киева и Львова в Египет.

На пресс-конференции 19 марта руководство Bees Airline анонсировало запуск регулярных рейсов ближе к майским праздникам - в Грузию и Армению. В зависимости от направления билет будет стоить от 1000-1500 грн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com
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