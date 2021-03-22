В Киеве не будут приостанавливать работу транспорта
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба городской администрации.
По словам чиновника, сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА было приняторешение не останавливать работу общественного транспорта столицы – наземного и метрополитена. Общественный транспорт, как и раньше, будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест.
Как сообщалось, ранее в понедельник Кабинет министров на внеочередном заседании изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности.
В частности, правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о введении карантинных ограничений в работе транспорта.
Ранее такие ограничения вводились автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.