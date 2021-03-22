Биржевые цены на автогаз перешли к снижению

Цена сжиженного газа 22 марта на торгах поставщиков Regal Petroleum и Geo Alliance составила 24,65 тыс. и 24,72 тыс. грн за тонну, снизившись на 1,03. тыс. и 1,32 тыс. грн соответственно, по сравнению с предыдущими торгами.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка.

По мнению эксперта Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна, снижени цен на аукционах обусловлено ослаблением ажиотажа, вызванного возможным дефицитом ресурса на рынке Украины из-за ухода с рынка Proton Energy.

Как сообщалось, сегодня стало известно, что трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК "Роснефть" в Украину.

На долю Proton Energy в 2020 году приходилось 443 тыс. тонн (22,3% рынка) поставок сжиженного газа и 1,74 млн. тонн дизтоплива (23,4% рынка) в Украину.

Напомним, на минувшей неделе компания Proton Energy S.A. Нисана Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука – объявила о приостановке поставок топлива из России после обысков СБУ на АЗС сети Glusko.

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Перед этим президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика). Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy.

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).