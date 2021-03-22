Кабмин установил доплаты руководству госпредприятий за содействие приватизации

Кабинет министров ввел отдельное вознаграждение за содействие приватизации в типичный договор с руководителем государственного предприятия.

Соответствующиее постановление Кабмина №210 от 17 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, такое вознаграждение может выплачиваться за сохранение стоимости активов компании, избежание роста его долговых обязательств, проведение инвентаризации и переоценки активов госкомпании, а также за другие меры по содействию ее приватизации.

Фонду государственного имущества поручено в двухмесячный срок внести изменения в части вознаграждения за содействие приватизации в контракты с руководителями госпредприятий, в отношении которых принято решение о приватизации.

Государственным органам приватизации поручено обеспечивать учет предусмотренных в контракте условий выплаты вознаграждения руководителям предприятий при формировании условий приватизации объектов.