Банк Ахметова выплатит 1,3 миллиарда дивидендов

АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) направит на выплату дивидендов 1,3 млрд грн или половину чистой прибыли, полученной в 2020 году (2,61 млрд грн).

Как сообщили в пресс-службе банка, соответствующее решение приняли акционеры на годовом общем собрании в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, акционеры банка решили направить оставуюся часть прибыли на увеличение резервного фонда.

В банке уточнили, что его операционный доход в минувшем году вырос на 7,7% – до 7,82 млрд грн: чистый процентный доход до резервов увеличился на 29,4% – до 6,84 млрд грн при снижении чистого комиссионного дохода на 4% – до 1,67 млрд грн.

Собственный капитал банка составлял на начало этого года 9,68 млрд грн, активы – 75,26 млрд грн, средства клиентов – 57,51 млрд грн.

Как сообщалось, "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам работы в 2020 году получил 2,63 млрд грн чистой прибыли.

Чистая прибыль ПУМБа по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

По итогам 2019 года ПУМБ направил на выплату дивидендов акционерам банка 2 млрд грн прибыли за 2019 год.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.