Минэкономики предложило выплатить 200 миллионов дотаций кинотеатрам
Проект документа с поправками в Госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий ограничительных мер, связанных с борьбой с COVID-19, утвержденную постановлением от 27 мая 2020 года №534, министерство обнародовало 22 марта, передает Интерфакс-Украина.
Сроки выполнения необходимых мер, в частности внесения изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", планирования средств из госбюджета на соответствующий год, утверждения правительством порядка и условий предоставления компенсации, назначены на 2021-2022 годы.
Кроме того, предлагается принять постановление о госсистеме электронного учета билетов кинотеатров, единый электронный билет, а также внедрить прозрачный механизм сбора статистики о прокате фильмов в Украине. На выполнение плана планируется выделить 7 млн грн.
Минэкономики также предлагает выделить 100 млн грн на поддержку кинопроизводства, в том числе для трудоустройства специалистов отрасли.