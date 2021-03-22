"Укргидроэнерго" оценило проект строительства аккумуляторов и солнечных батарей в $250 миллионов

Государственное ЧАО "Укргидроэнерго" оценивает стоимость проекта по установке систем накопления энергии общей мощностью 212 МВт и солнечных электростанций мощностью 63,9 МВт в $246,1 млн.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Сирота, передает отраслевое издание ExPro.

"ТЭО мы разрабатываем за гранты, это нам ничего не стоит. Финансировать проект будет Всемирный банк", – заверил глава "Укргидроэнерго".

По словам Сироты, компания планирует построить новые системы накопления на территории 5 ГЭС.

Как сообщалось, в начале марта ЧАО "Укргидроэнерго" представило проекты установки систем накопления электроэнергии и солнечных станций на территории пяти филиалов компании, который предполагает установку на территориях станций "Укргидроэнерго" 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии. Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления планируется установить 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.

В компании отмечали, что сейчас проектное предложение подано на рассмотрение в Министерство энергетики.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с НЭК "Укрэнерго" разрабатывает проект строительства системы накопления энергии мощностью 200 МВт, который смог бы решить вопрос регулирующих мощностей.

"Укрэнерго" сталкивается со сложностями в балансировании энергосистемы Украины из-за резкого роста производства электроэнергии солнечными станциями по "зеленому тарифу" в дневные часы на фоне падения общего потребления.