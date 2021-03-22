"Красный" уровень карантина введен еще в двух областях

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в понедельник приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в Киевской и Сумской областях.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

"Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 24 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красный" уровень эпидемической опасности", – сообщил министр.

Как сообщалось, по данным Минздрава по состоянию на 22 марта в "красную" карантинную зону входят восемь регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. При этом в "оранжевой" зоне остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.