Минэкономики предложило выделить 200 миллионов на туристические сертификаты
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает выделить 200 млн грн на туристичсекие сертификаты для определенных категорий.
Проект документа с поправками в Госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий ограничительных мер, связанных с борьбой с COVID-19, утвержденную постановлением от 27 мая 2020 года №534 министерство обнародовало 22 марта.
Имплементировать механизм частичной компенсации за туристические путешествия предлагается в течение двух периодов: в январе-июне 2021 года и июне-2021-2022 году, передает Интерфакс-Украина.
Проект предусматривает также использование международной технической помощи.
Джерело: Интерфакс-Украина