Минэкономики обновило правила проведения фитосанитарных экспертиз

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства приняло приказ "Об утверждении методов инспектирования, осмотра, в том числе отбора образцов и проведения фитосанитарной экспертизы (анализа)" для продуктов растительного происхождения, семена и живых растений.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

"Приказом уменьшены размеры образцов, которые должны отбираться при осуществлении осмотра объектов регулирования, поскольку при применении современного оборудования и методов отбора установлены до этого в ГСТУ объемы не оправданы", – отмечается в сообщении.

В частности, приказом определяются:

методы инспектирования, осмотра, в том числе отбора образцов, в зависимости от объекта регулирования, способа его транспортировки и хранения;

процедуры отбора выемок (образцов) от объектов регулирования в зависимости от их вида и метода осмотра;

способы формирования и размеры объединенных и средних проб объектов регулирования;

размеры образцов объектов регулирования для проведения фитосанитарной экспертизы;

методы проведения фитосанитарной экспертизы и механизмов их применения.

В министерстве уточнили, что требования приказа основываются на положениях международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФО) №23, №27 и №31 стандартов Европейской и Средиземноморской организации защиты растений РМ 3 и СМ 7.

Приказ вступит в силу со дня его официального опубликования, которое состоится 26 марта 2021 года.