Зеленский заявил о возвращении "Центрэнерго" под контроль государства

Государство восстановило контроль над ПАО "Центрэнерго", которое является одним из крупнейших предприятий энергетической отрасли Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передает пресс-служба главы государства.

Зеленский также подчеркнул, что министр энергетики должна быть независимой фигурой и работать над воплощением реформ в отрасли.

Согласно сообщению, также во время встречи речь шла о реализации программ энергоэффективности, инвестициях в аграрном секторе и кредитовании инфраструктурных проектов, в частности ремонта дорог.

Напомним, ПАО "Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.

Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

В конце мая 2020 года Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил нового руководителя "Центрэнего", однако Потапенко остался работать в дирекции госкомпании. В декабре 2020 года "Центрэнерго" продало практически всю электроэнергию на первый квартал 2021 года связанной с Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" по цене ниже себестоимости. Кроме того, госкомпания заключала с ООО "Юнайтед Энерджи" другие сомнительные сделки.

Только в конце февраля 2021 года Фонд госимущества сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.