Акционеры планируют докапитализировать банк "Пивденный" на 220 миллионов

Акционеры банка "Пивденный" планируют направить 222 млн грн на увеличение уставного капитала.

Об этом свидетельствует повестка дня собрания акционеров банка, которое запланировано на 22 апреля, передает Finbalance.

В частности, на заседании планируется распределить прибыль банка за 2020 год на сумму 274,1 млн грн, направив 20 млн грн – на формирование резервного фонда, 53,2 млн грн – на увеличение уставного капитала, еще 200,9 млн грн планируется оставить нераспределенными.

Кроме того, согласно проекту решения, предлагается направить на увеличение уставного капитала банка 168,76 млн грн нераспределенной прибыли за 2019 год.

Таким образом, уставный капитал банка "Пивденный" планируется увеличить на 222 млн грн.

Как сообщалось, в октябре 2020 года банк "Пивденный" уже увеличил уставный капитал на 186 млн грн за счет направления части прибыли банка за 2018-2019 годы.

Банк "Пивденный" основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка, Юрий Родин напрямую и опосредованно владеет 63,51% акций банка, его дочь Анна Ванецьянц – 12,39%, жена Тамара Родина – 5,09%. Кроме того, Марку Беккеру принадлежало 23,88% уставного капитала финучреждения.