Рада не успеет отменить перевод часов на "летнее" время до конца марта, – Разумков

Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект, предусматривающий отмену перехода на "летнее" время, не ранее 31 марта.

Об этом на брифинге сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Радио Свобода.

"Эти изменения могут произойти, если будут приняты соответствующие законы. В минувшую пятницу (19 марта, – ред.) такой законопроект был рассмотрен в Верховной Раде. Он не был поддержан народными депутатами, а был отправлен на повторное второе чтение. Если не ошибаюсь, дается десять дней для подготовки на повторное второе чтение, плюс – день в комитете, это –31 марта. Только в эти сроки мы сможем рассмотреть этот законопроект", – сказал Разумков.

Спикер парламента добавил, что с коллегами из Европарламента этот вопрос он не обсуждал.

Как сообщалось, по данным СМИ, Кабинет министров еще не принял решения по поводу возможной отмены перехода на летнее время, которое может состояться 28 марта, иведет соответствующую коммуникацию с народными депутатами и с представителями ЕС. Ожидается, что окончательное решение может быть принято на заседании правительства 24 марта.

Напомним, в минувшую пятницу Верховная Рада не смогла принять закон об отмене сезонного перехода времени, который предлагает зафиксировать в Украине зимнее время UTC+2. Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Однако остается возможность отменить правительственное постановление от 13 мая 1996 о порядке исчисления времени на территории Украины, упразднив переход на летнее время.