В Харьковской области возобновили реконструкцию трассы М-03 после зимы

Подрядчик Onur Taahhut Tasimacilik возобновил реконструкцию трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский после зимней паузы: на участок км 395+064 - км 420+050 снова выехала тяжелая дорожная техника.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

"На участок км 395+064 - км 420+050 автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский снова выехала тяжелая дорожная техника. Фрезеровать старое дорожное покрытие начали на прошлой неделе на км 397 - км 398 по правой проезжей части со стороны Полтавы. Кроме этого, демонтируют барьерное ограждение на км 395, отсыпают земляное полотно и слой основы на участке км 407 - км 409. Параллельно с этим у границы с соседней областью на км 395 + 719 проводятся работы по армированию монолитной плиты моста через реку Каленикова", - сказано в сообщении.

Подрядчиком является Onur Taahhut Tasimacilik. Общее выполнение составляет 26,5%.

В 2018 году победителем тендерной процедуры на реконструкцию данного участка дороги М-03 стала турецкая компания Onur Taahhut, которая подписала международный контракт с "Укравтодором". Соглашение рассчитано на четыре года.

Согласно проекту, длина участка ремонта составляет 25 км. Работы планируется завершить в конце 2021 года. После завершения работ участок автомобильной дороги будет по две полосы движения в оба направления и будет относиться к первой технической категории. Кроме этого, будет установлено освещение на опасных участках и приняты дополнительные меры по безопасности движения.

Работы финансируются Международным банком реконструкции и развития. Контроль за выполнением работ осуществляется независимой иностранной фирмой. Привлечено французскую инженерную компанию "Эджис".