Полиция изъяла 10 тонн незаконно добытых драгоценных камней

Полиция ликвидировала схему незаконной добычи драгоценных камней.

Следственные действия проводились в Киеве, Киевской и Житомирской областях, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители выяснили, что в схеме были задействованы сотрудники акционерного общества и частные предприниматели. Они организовали добычу топаза, берила и кварцевого сырья.

"Фигуранты, имея разрешение на использование недр, без обязательного утверждения проектной документации приступили к работе. При этом добыча драгоценных камней совершалось опасным способом, то есть с использованием буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве", – говорится в сообщении.

Позже злоумышленники через подставные фирмы поставляли добытое на ювелирный завод в Киеве.

В ходе следственных действий было проведено 15 обысков: в офисном помещении общества, в шахтах и на ювелирном заводе. В результате было изъято 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы и мобильные телефоны.