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Банки выдали кредитов по программе льготной ипотеки всего на 15 миллионов. ИНФОГРАФИКА

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Банки выдали кредитов по программе льготной ипотеки всего на 15 миллионов. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 22 марта уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 20 кредитных договоров на общую сумму 14,72 млн грн.

Всего банки рассматривают 90 заявок на участие в программе на общую сумму 85,56 млн грн, причем как на первичном (17,77%), так и вторичном рынках (82,23%), сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

На сегодня в программе задействовано 18 регионов и Киев. Самые активные из них - Киевщина (35%), Киев (30%), Львовщина (17%), Харьковщина (10%) и Ривненщина (8%).

Банки выдали кредитов по программе льготной ипотеки всего на 15 миллионов 01

Как сообщалось, к программе "Доступная ипотека 7%" присоединились "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также банки "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк", банк "Альянс" и "Кредобанк".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Первый кредит был выдан 1 марта.

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Минфин
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