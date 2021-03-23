Львовская область попала в "красную" карантинную зону

По состоянию на 23 марта Львовскую область определили в "красную" зону карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, "красными" являются Киев и еще восемь регионов: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

При этом в "оранжевой" карантинной зоне разместились Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные области находятся в "желтой" зоне.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в Киевской и Сумской областях, начиная с 24 марта.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Также за сутки было госпитализировано 2 519 человек, умерло 333 пациента, выздоровело – 8 044.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1122), Львовской (995), Харьковской (843), Киевской (727) областях и в Киев (1050).