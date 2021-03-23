Цены на бензин в крупных сетях АЗС продолжают расти

С 22 по 23 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост.

Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка, передает enkorr.

Сеть АЗК AMIC подняла ценники на 18-21 копеек: бензин А-95 подорожал до 29,36 грн/л, А-92 – 28,36 грн, ДТ – 28,29 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 20 копеек: А-95 до 29,89 грн/л, А-92 и ДТ – до 28,89 грн/л.

На станциях "Татнефть-АЗС-Украина" бензины подорожали на 72 копейки, ДТ – на 90 копеек. На 40-30 копеек топливо подорожало в сети Prime.

"БРСМ-Нафта" и Motto повысили цены на бензины и ДТ в среднем на 4-22 копейки.