Кабмин обязал украинцев сдавать ПЦР-тест при возвращении в страну

Кабинет министров ввел отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 обязательным условием освобождения от самоизоляции украинцев при возвращении в страну.

Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании 22 марта.

Согласно документу, также от самоизоляции освобождаются при возвращении в страну следующие категории граждан:

младше 12 лет;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

граждане Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

граждане Украины, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы.

Кроме того, разрешается въезд из оккупированных территорий Украины без самоизоляции для вакцинации по приглашению на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 48 часов, является обязательным условием въезда в Украину для всех иностранцев.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина введет в качестве условия въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.