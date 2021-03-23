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Кабмин обязал украинцев сдавать ПЦР-тест при возвращении в страну

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Кабмин обязал украинцев сдавать ПЦР-тест при возвращении в страну
Кабинет министров ввел отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 обязательным условием освобождения от самоизоляции украинцев при возвращении в страну.

Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании 22 марта.

Согласно документу, также от самоизоляции освобождаются при возвращении в страну следующие категории граждан:

  • младше 12 лет;
  • водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
  • граждане Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • граждане Украины, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы.

Кроме того, разрешается въезд из оккупированных территорий Украины без самоизоляции для вакцинации по приглашению на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 48 часов, является обязательным условием въезда в Украину для всех иностранцев. 

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина введет в качестве условия въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Правительственный портал
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Топ коментарі

  • Sergii Naushenko
    Бачу пряме порушення Статті 33 Конституції України!
    "Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутись а Україну"

    Відсутність у громадянина України довідки про негативний результат ПЛР-тесту чи відмова громадянина здати ПЛР-тест при в'їзді в Україну - є перешкодою для його повернення в Україну
  • Sergey Chubenko
    Читай внимательнее - никто не лишает украинцев права вернутся в Украину без ПЦР-теста!
    ПЦР-тест позволит вернувшимся освободиться от 2-х недельной самоизоляции.
  • Пацюк Олег
    Тим більше плр-тест - недостовірне фуфло, результат якого ні про що не говорить.
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