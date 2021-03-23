Украина запросила аварийную помощь из Словакии из-за остановки энергоблока ТЭС Ахметова (обновлено)

В понедельник, 15 марта, Украина запросила аварийную помощь у оператора энергосистемы Словакии из-за аварии на "ДТЭК Бурштынской ТЭС".

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго".

"15 марта в 3:29 был аварийно отключен блок №5 Бурштынской ТЭС. На котле блока №11, который находился в резерве, во время пусковых операций был обнаружен свищ – соответственно, с 16:30 блок перевели в аварийный ремонт. Блок №3, который должен был включаться для компенсации этой потери мощности, включили в работу только в 18:36 из-за задержки пусковых операций по тепловому состоянию турбины", – сказано в сообщении.

Кроме этого, из-за дефектов оборудования, блок №8, находившийся в работе, был разгружен на 60 МВт.

"Такая потеря генерирующего оборудования в сети "острова Бурштынской ТЭС" вызвала значительный дефицит мощности... В результате, с 18:00 до 19:00 для обеспечения выполнения согласованного сальдо-перетока при отсутствии резервных мощностей была активирована аварийная помощь для "острова Бурштынской ТЭС" из энергосистемы Словакии общим объемом 100 МВт-ч", – сообщили в "Укрэнерго".

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК подтвердили, что энергоблок №5 Бурштынской ТЭС 15 марта в 3:28 вышел в аварийный ремонт. Но уже 16 марта неисправность была устранена и блок был переведен в резерв.

"Для компенсации мощности энергоблока №5 энергетики начали поднимать энергоблок №11 из резерва, но не смогли включиться в энергосистему из-за свища в котле. Взамен энергетики запустили энергоблок №3 для компенсации потребностей по сальдо-перетоку в вечерний максимум. Задержка в пусковых операциях составила не более получаса", – пояснили в компании.

ДТЭК отмечаел, что аварийная помощь у Словакии запрашивалась исключительно для обеспечения сальдо-перетока (экспорта электроэнергии), а украинская часть острова Бурштынской ТЭС не испытывала дефицита . Сейчас Бурштынская ТЭС работает 8 энергоблоками суммарной нагрузкой 1015 МВт. 3 энергоблока находятся в резерве, в аварийном – 0.

При этом "Укрэнерго" уточняет, что в целом в "остров Бурштынской ТЭС" с 15 по 21 марта было импортировано 11,8 млн кВт-ч электроэнергии. В частности, 9,7 млн кВт-ч было импортировано из Словакии, 1,4 млн кВт-ч – из Венгрии и 0,7 млн кВт-ч – из Румынии.

В то же время экспорт электроэнергии из указанной торговой зоны составил 82,6 млн кВт-ч, из которых 66,1 млн кВт-ч – в Венгрию, 14,6 млн кВт-ч – в Румынию и 1,9 млн кВтч – в Словакию.

Общий коммерческий импорт в торговую зону "ОЭС Украины" за указанный период (15-21 марта) составил 15,3 млн кВт-ч (0,5% от общего потребления), из которых 15 млн кВт-ч было импортировано из Беларуси и 0,3 млн кВт-ч – из России. Экспорт электроэнергии из ОЭС Украины составил 35,3 млн кВт-ч и осуществлялся только в Польшу.

Как сообщалось, в начале марта НЭК "Укрэнерго" и словацкий оператор Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) заключили договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи.

Мощность аварийной помощи составляет 100 МВт с возможностью увеличения до 150 МВт по взаимному согласию сторон.