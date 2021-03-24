Зеленский внес законопроект о выплате по 8 тысяч пострадавшим от карантина (обновлено)
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Законопроектом "предусмотрено предоставление помощи застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах "красной" зоны карантина, за счет средств госбюджета в размере 8 тыс. грн, а также за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления".
Документом предлагается обеспечить за счет средств государственного и местных бюджетов выплаты помощи застрахованным лицам, которые теряют часть зарплаты или дохода в случае ужесточения карантинных мер.
"При этом такая помощь застрахованным лицам будет предоставляться в случае нахождения страхователя соответствующего застрахованного лица на учете как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории, где введены дополнительные противоэпидемические меры, связанные с распространением коронавирусной болезни", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект обозначен как неотложный.
По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка ("Голос"), парламент может рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании.
Ожидается, что оно может состояться уже 25 марта, уточнил нардеп на своем канале в Telegram.