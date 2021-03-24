Минфин рассматривает выпуск евробондов для расчетов по "зеленому тарифу"

Министерство финансов рассматривает возможность выпуска гарантированных государством облигаций на международных рынках для погашения долгов по выплате "зеленого тарифа".

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передает пресс-служба Минфина.

"Министр финансов отметил, что в Украине заинтересованы в скорейшей стабилизации рынка энергетики и добавил о возможности выпуска облигаций, гарантированных государством на международных рынках капиталов для покрытия долга перед производителями альтернативной энергии в первом полугодии 2021 года", – сказано в сообщении министерства.

Как сообщалось, в начале февраля исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назвал быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" (ВИЭ) выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 24 млрд грн.

Витренко уточнил, что эмитентом "зеленых" облигаций для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии (ВИЭ) может стать НЭК "Укрэнерго", а сами облигации будут выпускаться под госгарантии.

Еще одним вариантом Витренко называл выпуск "настоящих" "зеленых" облигаций сроком обращения 10-15-20 лет.

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Напомним, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам проработать вопрос выпуска "зеленых" облигаций для расчета с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

По данным ГП "Гарарантированный покупатель" на 15 марта задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним для компенсации "зеленых" тарифов достигала 17,2 млрд грн.

Как писал БизнесЦензор, по состоянию на конец октября 2020 года 75% общей задолженности предприятий сектора альтернативной энергетики на общую сумму 45,1 млрд грн, сосредоточено в государственных банках.

Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд до 2029 года.