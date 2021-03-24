Регионы получат 231 миллион на развитие центров предоставления админуслуг

Кабинет министров во время заседания утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на развитие центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

Таким образом, в этом году регионы получат 231 млн грн на развитие таких центров.

"Мы ставим очень четкое и амбициозное задание, чтобы на 2-3 года такой центр был в каждой громаде, а люди могли получать качественные и удобные государственные услуги", – отметил глава правительства.

Напомним, до середины 2021 года в рамках программы "ULEAD c Европой" в Украине будет создано 489 центров предоставления административных услуг.